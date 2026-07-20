La verdadera razón por la Nora fue la décima primera ELIMINADA de MasterChef 24/7

La competencia dentro de MasterChef 24/7 sigue aumentando de nivel por lo que un mínimo error provoca que los participantes estén en riesgo de abandonar la cocina más famosa de México y muestra de ello fue la noche que se vivió en la emisión de este 19 de julio, cuando Nora se convirtió en la decimoprimera eliminada del reality culinario. Después de superar distintos desafíos a lo largo de la temporada, la participante no logró convencer a la máxima autoridad culinaria y tuvo que decir adiós.

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La eliminación de la originaria de Xochimilco sorprendió a parte del público y de sus compañeros, ya que Nora había demostrado constancia y dedicación durante su paso en MasterChef 24/7. Sin embargo, el nivel de exigencia no le permitió estar una semana más y tuvo que entregar su delantal.

¿Por qué Nora fue la eliminada de MasterChef 24/7?

Durante el reto de eliminación que tuvieron que presentar los cocineros con Delantal Negro este fin de semana acudieron varias exparticipantes para poder ayudar a los participantes, sin embargo, el equipo donde se encontraba Nora logró obtener la victoria y subir al balcón de la salvación.

Ante el nuevo reto individual donde tenían que preparar un “platillo con aura” fue donde la cocinera no logró cubrir las expectativas del jurado ya que presentó un platillo con una proteína sobrecocida y una salsa que no fue bien calificada. De acuerdo con las opiniones de los Chefs a estas alturas de la competencia eso ya no puede pasar y ese error le costó su estancia.

Tras escuchar el veredicto, Nora agradeció la oportunidad de formar parte de MasterChef 24/7 y se despidió de sus compañeros entre abrazos y muestras de cariño

¡¿Por culpa de la salsa?! Nora habla sin filtros del Mundo MasterChef 24/7

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Sigue la gala de eliminación de MasterChef 24/7 y la participación de nuestros invitados especiales a través de la transmisión de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los Domingos de Eliminación que son los domingos inicia a partir de las 8:00 pm a 11:00 pm.