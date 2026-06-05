PreShow | Acompaña a Leslie y Antonio en esta edición del preshow a donde se sumó Esme Ugalde para hablar sobre lo que nos espera a pocos días del domingo de Eliminación en MasterChef 24/7
¿Qué nos espera en MasterChef 24/7? Sigue el PreShow donde hablaremos de lo que pasa en MasterChef 24/7
Las tensiones y los roces entre los Participantes de MasterChef 24/7 poco a poco dan más qué decir y es que el formato que exige constante convivencia ha puesto todo de cabeza y Leslie y Antonio lo saben, quienes fueron acompañados por Esmeralda Ugalde en el PreShow.