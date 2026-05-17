MasterChef 24/7| Ellos son los 4 primeros ganadores del mandil blanco en MasterChef

El primer gran reto de MasterChef 24/7 ya dejó a sus primeros protagonistas: cuatro cocineros lograron conquistar a los chefs y quedarse con el mandil blanco. Después de una intensa prueba llena de presión y nervios, sus platillos destacaron por sabor, técnica y creatividad. Ellos se convierten en los primeros nombres que debes seguir en esta nueva aventura culinaria.

