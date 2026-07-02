Arturo López Gavito se unió a Chiken en esta edición de El Otro Lado de los Realities para hablar sobre lo que se vive en MasterChef 24/7
El Otro Lado de los Realities contó con una leyenda de la cocina, la música y el entretenimiento: Arturo López Gavito.
En El Otro Lado de los Realities, además de que comentamos lo que se vive dentro del universo de MasterChef 24/7, en esta ocasión, Chiken contó con un gran invitado, pues Arturo López Gavito nos compartió su punto de vista de lo que ha pasado en los últimos días, así como de lo que fue su experiencia dentro de este programa.