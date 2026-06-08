Los eliminados de MasterChef 24/7 de la tercera semana, Arturo y Lula hablan con Chiken y Duggan sobre lo que ha sido su salida

Este domingo vivimos la triste salida de Arturo y Luis en una eliminación doble de MasterChef 24/7, donde fuimos testigos que hasta el mínimo error puede costar caro en el reality show. Hoy, lunes 08 de junio nos acompañaron con Chiken y Duggan en El Otro Lado de los Realities, donde hablaron sobre lo que fue su estadía y salida.