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Los eliminados de MasterChef 24/7 de la tercera semana, Arturo y Lula hablan con Chiken y Duggan sobre lo que ha sido su salida

Acompáñanos en este episodio de El Otro Lado de los Realities donde estuvo Arturo y Lula, los últimos eliminados de MasterChef 24/7.

Este domingo vivimos la triste salida de Arturo y Luis en una eliminación doble de MasterChef 24/7, donde fuimos testigos que hasta el mínimo error puede costar caro en el reality show. Hoy, lunes 08 de junio nos acompañaron con Chiken y Duggan en El Otro Lado de los Realities, donde hablaron sobre lo que fue su estadía y salida.

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