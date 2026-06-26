Programa Completo 5 de junio | ¡El poder del Pin del Chef es más importante que nunca!
La ventaja más codiciada de la competencia podría cambiar el destino de los cocineros en la lucha por subir al balcón.
El Pin del Chef cobra más valor que nunca en la cocina más famosa de México. Con platillos que pondrán a prueba el talento, la creatividad y la técnica de los participantes, los cocineros deberán darlo todo para conquistar a los chefs y asegurar un lugar en el balcón. Cada decisión y cada bocado pueden marcar la diferencia en esta intensa competencia.