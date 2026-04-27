AL MOMENTO: Muere concursante de ‘La Voz’, a los 24 años de edad, quien haría llorar a Reba McEntire y más jueces

De Última hora se dio a conocer el sensible fallecimiento de Dylan Carter, El ex concursante de ‘The Voice’, la versión estadounidense de ‘La Voz’. La participación del músico, es una de las más recordadas del programa, pues logró conmover a 4 miembros del jurado, logrando voltear su sillas con la interpretación del tema ‘I Look to You’. Lo que lo llevó a forjar una carrera sólida como músico tras su salida del programa.

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¿Qué fue de la vida de Dylan Carter y su trágico accidente?

Gracias a la gran popularidad que ganó el músico dentro de “La Voz”, Dylan mantenía una sólida carrera dentro de la música, tocando en bares y eventos privados, manteniendo su amor por la música junto a su carrera como agente inmobiliario, hasta que un accidente automovilístico lo llevó a perder la vida: “Nuestra familia está desconsolada al enterarse del fallecimiento Dylan Carter en un accidente automovilístico en un accidente automovilístico”, ha lamentado el alcalde de Moncks Corner, Thomas Hamilton Jr.

Del mismo modo el alcalde de Moncks Corner, destacó con tristeza el fallecimiento de Carter a quien reconoció como talentoso músico y una persona muy querida por nuestra comunidad. “Era el alma de nuestra organización. Creía que cada voz importa y lo demostraba cada día. A través de su música, su bondad y su sonrisa unía a la gente y hacía que todos se sintieran valorados”. Concluyó.

¿Cómo fue la presentación de Dylan Carter en “The Voice”?

20 años tenía Dylan, cuando hizo historia dentro de la televisión gracias a su audición frente a los jueces Reba McEntire, Niall Horan, John Legend y Gwen Stefani, a quienes encanto al borde de las emociones con el tema "I Look to You" de Whitney Houston, canción que de acuerdo con el cantante tenía un trasfondo especial por ser un homenaje a su madre, fallecida el año anterior. Ante la actuación algunos jueces y espectadores no lograron mantener la es emociones, estallando en llanto.