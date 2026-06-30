Ramahá revela la razón por la que no ha cocinado muchos platillos yucatecos en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ramahá reveló en una plática con Nora que le faltan muchos platillos tradicionales de la comida yucateca por hacer. De acuerdo con el cocinero de MasterChef 24/7, necesita de más tiempo en el reto de cocina para poder elaborar algunos de los platos típicos de su estado de nacimiento. Pan de Cazón, sopa de calabaza y de lima son solo algunas de las preparaciones con las que podría sorprender.