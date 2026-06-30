Ramahá revela la razón por la que no ha cocinado muchos platillos yucatecos en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero originario de Yucatán señaló que necesita más tiempo para elaborar platillos típicos de su región.
Ramahá reveló en una plática con Nora que le faltan muchos platillos tradicionales de la comida yucateca por hacer. De acuerdo con el cocinero de MasterChef 24/7, necesita de más tiempo en el reto de cocina para poder elaborar algunos de los platos típicos de su estado de nacimiento. Pan de Cazón, sopa de calabaza y de lima son solo algunas de las preparaciones con las que podría sorprender.