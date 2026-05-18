masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

MasterChef 24/7 | Así recibieron los Maestros del Fuego a los primeros cocineros de MasterChef

La bienvenida marcó el inicio de una aventura donde aprender y competir van de la mano.

Los Maestros del Fuego dieron la bienvenida a los primeros cocineros que formarán parte de MasterChef 24/7. Con emoción, nervios y muchas expectativas, los participantes conocieron a quienes estarán guiando su aprendizaje y evaluando cada paso en esta nueva etapa. El encuentro dejó claro que la experiencia apenas comienza y que cada reto pondrá a prueba su pasión por la cocina.

Tags relacionados
Gala de MasterChef 24/7 MasterChef