MasterChef 24/7 | Así recibieron los Maestros del Fuego a los primeros cocineros de MasterChef

Los Maestros del Fuego dieron la bienvenida a los primeros cocineros que formarán parte de MasterChef 24/7. Con emoción, nervios y muchas expectativas, los participantes conocieron a quienes estarán guiando su aprendizaje y evaluando cada paso en esta nueva etapa. El encuentro dejó claro que la experiencia apenas comienza y que cada reto pondrá a prueba su pasión por la cocina.

