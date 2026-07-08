Resumen del martes 07 de julio: Carmen cambia el rumbo de la competencia con el Pin del Chef

Las emociones y la intensidad no se detienen en MasterChef 24/7. Con Carmen como la nueva dueña del codiciado Pin del Chef, la competencia comienza a tomar un rumbo completamente distinto. Su ventaja podría ser clave en los próximos retos y cambiar el destino de varios cocineros, por lo que cada decisión será más importante que nunca. No te pierdas cada minuto de lo que sucede en la cocina más famosa de México.

