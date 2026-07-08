¿Nueva pelea en MasterChef 24/7? Michelle le pidió a Lancer que se alejara para hablar después (VIDEO)

Luego de que Michelle se mostró molesta con Lancer en días pasados, la pareja parece pasar por una nueva pelea. La tarde de este miércoles, previo a la gala en la que se enfrentarán los capitanes con sus equipos, la participante de MasterChef 24/7 le dijo a su compañero que no la buscara y se alejara de ella, ya que prefería hablar después, no sin antes mencionarle que “lo que hizo estuvo mal”.