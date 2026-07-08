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“Suegra perdóneme": El inesperado mensaje de Carmen en MasterChef 24/7 que sorprendió a sus compañeros (VIDEO)

Carmen aprovechó las cámaras de MasterChef 24/7 para dirigirle unas palabras a la mamá de su novia.

Carmen aprovechó las cámaras del Mundo MasterChef 24/7 para enviarle un contundente mensaje a su suegra, en el que le pidió que ya la acepte, e incluso le dijo que saliendo del reality ya podrá prepararle todas las delicias que ha aprendido a cocinar en estos meses dentro de la cocina más famosa de Méxic.

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