¡Ixdit y Emmanuel separados! Así trabajan los cocineros en diferentes equipos para la gala de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Aunque normalmente los cocineros están juntos y en los mismos equipos en MasterChef 24/7, esta noche será distinto.
Aunque normalmente vemos en MasterChef 24/7 a Ixdit y a Emmanuel muy juntitos, hoy debieron separarse. Previo a la “Batalla de equipos” de este miércoles, los tres capitanes (Antrax, Michelle y Daniela) eligieron a sus equipos, y por una cuestión de números, la pareja no pudo trabajar en el mismo. En las preparaciones previas y durante la gala, veremos a los cocineros competir.