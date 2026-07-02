“Se ve delicioso": Michelle le revela a Nora cuál será la receta con la que buscará conquistar MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera se sinceró y explicó que esta sería su receta estrella en MasterChef 24/7.
Previo a la gala de este 2 de julio, los cocineros estuvieron repasando sus apuntes para dar lo mejor de ellos durante este jueves de delantales negros y así evitar estar en riesgo de eliminación el próximo domingo. Michelle le reveló a Nora, cuál, sería su platillo estrella para conquistar los corazones de los chefs.