Tensión en MasterChef 24/7: Lula se desvanece en plena convivencia

Momentos de preocupación se vivieron en MasterChef 24/7 cuando Lula se desvaneció frente a sus compañeros tras sentirse mal. La situación tomó por sorpresa a todos, dejando ver la intensidad física y emocional que se vive dentro de la cocina más famosa de México. Entre nervios y apoyo del grupo, quedó claro que esta experiencia también exige mucho fuera de los fogones.

