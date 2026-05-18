MasterChef 24/7 | Un mensaje de su familia conmueve a José en su camino por MasterChef

José vivió uno de los momentos más emotivos de su paso por MasterChef 24/7 cuando recibió un mensaje especial de su familia. La sorpresa despertó recuerdos, emociones y mucha nostalgia en el cocinero, quien busca abrirse camino dentro de la cocina más famosa de México. El apoyo de sus seres queridos se convirtió en una motivación extra para seguir luchando por su lugar.

