¿Tendremos VOTACIONES hoy 28 de julio del 2026 en MasterChef 24/7?

Esta nueva etapa de MasterChef 24/7 donde las exigencias y retos están aumentando de nivel ha provocado que los cocineros ponen al límite sus habilidades, sentimientos, estrategias y técnicas para demostrar porque fueron acreedores de la filipina.

Aunque el reality culinario ya tiene a sus 12 mejores participantes, la gala del lunes donde se puso en juego el pin del chef y se dio el pin color negro por primera vez, todos los participantes no lograron hacer platillos de alto nivel, por lo que por primera vez en la cocina más famosa de México los Chefs decidieron no dar ese beneficio a un ganador.

¿Habrá votaciones en MasterChef 24/7 este martes 28 de julio?

Debido a la incertidumbre de saber qué pasará con ese pin que beneficia a un participante la audiencia y hasta los propios cocineros se han cuestionado qué pasará durante estos días, ya que las reglas pueden cambiar de un momento a otro.

Para este martes de beneficio y castigo se pone en duda si el público podrá participar con sus votos para ayudar a un cocinero, sin embargo, hasta el momento no se ha revelado información si durante las próximas horas habrá votaciones por lo que te invitamos a ver el programa del día de hoy para estar al tanto de lo qué pasará con el pin y con los cocineros.

Tras un inicio de semana intenso donde la máxima autoridad culinaria compuesta por la Chef Zahie Téllez, Adrián Herrera, Alfonso “Poncho” Cadena se sintió decepcionada al ver platillos que no cumplieron con una exigencia la dinámica de beneficios aún está bajo una incertidumbre por lo que Luis, Carmen, Michelle, Daniela Lancer, Ixdit, Flor, Jazmín, Julio, Antrax, Claudia y Ramahá tendrán que sobresalir sin el apoyo del público.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.