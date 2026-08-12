“Van a fracasar": La fuerte advertencia del Chef Marcelo sobre la “Batalla por equipos” en MasterChef 24/7

La tarde de este martes, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase especial de sushi con el Chef Marcelo. Al terminar la sesión, el experto en comida japonesa les hizo una fuerte advertencia a los participantes sobre si desempeño en la “Batalla por equipos”, ya que les dijo que tuvieron muy malos tiempos en la práctica, lo que les podría afectar en la gala de esta noche. “Si trabajan a este ritmo van a fracasar”, les señaló.