Mati Álvarez revela episodio de acoso y discriminación. (VIDEO)

Mati Álvarez contó que alguna vez fue acosada y discriminada en Texas por ser mexicana; sin embargo, la tricampeona de Exatlón dijo sentirse orgullosa de representar al país en el reality show más demandante de la televisión mexicana.

La deportista de alto rendimiento dijo para el programa En Sus Batallas, que ser mujer y mexicana le ha generado rechazo en algunas oportunidades de trabajo y en competencias internacionales.

Y es que recordó que cuando recién cumplió la mayoría de edad, decidió ir a estudiar a Estados Unidos para ser mercadóloga, pero se encontró con el racismo porque no hablaba bien inglés.

Mati Álvarez.

Mati Álvarez también fue discriminada por no hablar bien inglés

“Fui acosada cuando estudié en Texas y si notaba que mi inglés no era fluido como alguien que vive ahí, lo intentaba, quería hacerlo lo mejor posible, me decía que qué hacía ahí. Una vez compitiendo en una carrera de relevos me dijeron ilegal y que no debía estar ahí", contó para nuestro programa de Azteca UNO.

A pesar de la terrible experiencia, la atleta dijo estar orgullosa de sus raíces mexicanas y reafirmó su amor por su país natal.

Quería regresar a mi hogar, con mi entrenador, con mi familia, solo por no ser de Estados Unidos te dicen esas cosas, solo quería hacer mi mejor esfuerzo, fue la primera vez que salí de casa y recibir ese tipo de comentarios sí me molestó. Aún así estoy orgullosa de ser mexicana

Es un orgullo saber que soy mexicana, que soy mujer, que nadie en la historia de Exatlón en cualquier país tiene tres trofeos, nunca tiré la toalla. Pero de verdad tengo la fuerza que todo mundo tiene oculta, todos la tienen solo es sacarla. Ser feliz y real es lo más padre que tengo

Mati Álvarez ganó la más reciente edición de Exatlón México Titanes Vs Héroes y con ello se convirtió en la tricampeona del reality en las playas más demandantes.

