Confirman lo peor en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola.

Históricamente esta pareja se ha caracterizado por abstenerse de cualquier tipo de problema, pero en las semanas recientes han salido a la luz algunos rumores que no los dejan bien parados. Ahora bien, en esta oportunidad hay que hablar de una exniñera que confirmó lo peor en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola.

Y es que se ha divulgado que el estadounidense habría tenido una aventura sentimental con una cantante peruana.

El hecho no fue confirmado y la única respuesta de Mottola a esta situación fue compartir en redes sociales muchas manifestaciones de afecto hacia su esposa, algo que se sostiene a partir del reciente aniversario de matrimonio que tuvieron hace pocos días atrás.

¿Qué confirmó una exniñera sobre el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola? La trabajadora compartió una serie de fotografías en donde se muestra la habitación de Thalía, en donde Tommy Mottola no tiene lugar, aunque sí una especie de pasadizo.



La mujer increíblemente nunca firmó un contrato de confidencialidad, algo que es común en estos casos, porque mucha gente famosa prefiere preservar su intimidad.

Dentro de las imágenes que eligió compartir con la gente se demuestran muchos espacios de la casa que comparten, pero lo que más se destacó dentro de su testimonio es la afirmación de que Thalía duerme sola y que jamás compartió espacio con Tommy Mottola, algo sorpresivo si tenemos en cuenta el mucho tiempo que llevan juntos. Dicha información fue dada a conocer en Chisme No Like.

El señalamiento no ha tenido respuesta de parte de la pareja, pero queda claro que esto no ayuda a estos días complicados, esta es la segunda prueba de que el matrimonio no estaría pasando por el mejor de los momentos.