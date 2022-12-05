MasterChef Celebrity: Así se despidió Mauricio de la cocina.

MasterChef Celebrity dijo adiós este domingo 4 de diciembre a Mauricio después de que no sorteó el reto de eliminación.

Y es que el conductor tuvo una noche difícil, todo inició cuando hizo su pizza que no cumplió con las expectativas de los standuperos, nuestros invitados especiales de la noche, y de los propios chefs que eligieron a la de Gavito como la mejor de la noche.

Posteriormente llegó el reto de salvación y de nueva cuenta Mauricio no logró subir al balcón con Gavito, Lorena y Karla que se convirtieron en los primeros semifinalistas.

Para el reto de eliminación, todos los participantes tuvieron que preparar un postre, siendo el de Mauricio el que se quedó más lejos de las expectativas, por lo que se convirtió en el eliminado de la noche. Su sueño terminó en una participación que fue sorpresiva para todos, incluido para él que se fue agradecido con esta gran experiencia.

"Muchas gracias a todos por esta aventura, me despido", cerró el querido conductor que dejó un grato sabor de boca con su participación, pues mostró una faceta que nunca se le había visto en su carrera.