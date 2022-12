Mauricio Mancera revela el día que se le salieron las lágrimas del asco por un platillo de Carlos Eduardo.

La final de MasterChef Celebrity se encuentra a la vuelta de la esquina, pues el próximo domingo se disputará la Semifinal.

Y es que en el último domingo los famosos buscaron conquistar el paladar de los standuperos; también vimos partir a Mauricio Mancera.

Una vez más Mauricio Mancera estuvo presente en un reto de eliminación, pero en esta ocasión el sazón ni tampoco la suerte estuvieron de su lado, por lo que se convirtió en el eliminado de la Cocina más Famosa de México.

“Muchas gracias a todos por esta aventura, me despido”, dijo el conductor que nos dejó con un gran sabor de boca con su participación, pues mostró una faceta que no conocíamos de él, así como la gran calidad humana que lo caracterizó a lo largo de su estadía en MasterChef Celebrity.

¿Cuál fue el platillo más rico que probó Mau Mancera? En exclusiva para “De lo que UNO se entera”, Mau Mancera reveló que Talina Fernández era la persona que más lo hacía reír en la cocina de MasterChef Celebrity y una de las personas más cultas que ha conocido en su vida gracias a su impresionante memoria, pero llamó la atención cuando habló sobre un platillo de Carlos Eduardo Rico que le sacó las lágrimas.

Cuando le preguntaron sobre cuál de sus compañeros había hecho el mejor platillo que él recuerde, Mancera aseguró que el platillo que hizo Ricardo el Día de Muertos estaba delicioso, así como el de Alejandra Ávalos y el de Lorena Herrera.

¿Qué es lo más asqueroso que probó en MasterChef Celebrity?

Sin duda alguna, aseguró que lo más asqueroso fueron los ojos que tuvo que cocinar Alejandra Ávalos, pero también el platillo que un día presentó Carlos Eduardo Rico (patitas de pollo) y por el que casi se vomita.

Mauricio reveló que no salió en las cámaras, pero cuando los chefs comían las patitas de pollo, él comenzó a “arquearse” de asco, incluso se le salieron las lágrimas, pero Marcello le dijo que no llorara.

“Carlos Eduardo un día presentó unas patitas de pollo y los chefs se las comían y él se comía la patita. No sale en la cámara, pero me asquee cuando estaban comiendo (las patitas de pollo), de hecho, Marcello me dijo ‘no llores’ porque se me salían las lágrimas del asco”, declaró.