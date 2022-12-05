Gavito protagoniza los memes tras convertirse en semifinalista.

La noche de MasterChef Celebrity dejó grandes emociones, siendo la primera el pase de Arturo López Gavito a la semifinal de la cocina más famosa de México.

Y es que el crítico de La Academia logró conquistar el paladar de los standuperos que se dieron cita esta noche para calificar las pizzas que hicieron los famosos.

De la misma manera, el productor musical se llevó los aplausos, el reconocimiento y el triufo por parte de lo chefs Betty, JoséRa y Pablo.

"Estamos en la semifinal de @MasterChefMx A seguir trabajando, queda mucho camino por delante", expresó Gavito tras obtener la distinción.

"Con mucha emoción y más hambre de éxito, vamos a la semifinal en @MasterChefMx", añadió el cocinero que se ha convertido en uno de los favoritos para llegar a la final y pelear por el campeonato.

Las pizzas de Alejandra y Ricardo también destacaron entre el resto, pero no pudieron vencer a la de Gavito que a su vez protagonizó los memes en redes sociales.