Maya Nazor impacta con noticia tras separación de Santa Fe Klan.

Al parecer haberse convertido en padres del pequeño Luka no fue razón motivo suficiente para salvar su relación, pues Santa Fe Klan y Maya Nazor se habrían separado por cuestiones que hasta la fecha siguen siendo desconocidas.

Seis meses han pasado desde que Luka llegó a este mundo; no obstante, sus padres se habrían separado, así lo dejó entrever la guapa influencer en un live que realizó con sus fans y donde les pidió que dejen de preguntarle por Ángel Quezada.

¿Por qué terminaron Santa Fe Klan y Maya Nazor? Como mencionamos anteriormente, se desconocen los motivos de su separación, pero ese no ha sido impedimento para que los internautas saquen sus propias conclusiones, pues algunos aseguran que pudo deberse porque la creadora de contenido es una cazafortunas, aunque otros aseguran que se debió por una infidelidad del cantante guanajuatense, quien ya ha sido vinculado con otras mujeres, entre ellas Mona.

¿Qué dijo Mona al respecto?

Muchos aseguran que fue Mona la tercera en discordia en la relación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor tras un video que la propia tiktokera compartió mientras se encontraba en una fiesta y donde también estaba Ángel Jair Quezada Jasso, quien le ofreció del taco que estaba comiendo.

Ante los rumores, Mona puso las cosas en claro: “Están diciendo que Santa Fe dejó a Maya por mí, eso es mentira, es totalmente mentira. No me corresponde a mí decirlo, pero no empiecen conmigo porque yo sí sé lo que pasó”.

La influencer también dijo que la fiesta sobre la que se hace referencia se trató únicamente de una convivencia y aseguró que su novio Geros estaba presente, pero llamó la atención cuando reveló que en aquel entonces Santa Fe Klan y Maya Nazor ya no estaban juntos.

¿Maya Nazor cambió de imagen?

Bien dicen que para un nuevo comienzo nada mejor que un cambio de imagen, al parecer de eso está consciente la madre de Luka, quien publicó una fotografía en su cuenta de Instagram luciendo un impresionante vestido negro y una larga cabellera en tonos rojizos.

¿Santa Fe Klan compuso una canción de desamor tras ruptura con Maya?

Luego de las filtraciones de estos videos, el rapero guanajuatense compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece cantando un tema de desamor, mismo que bien pudo haber compuesto luego de la ruptura con Maya o al menos es lo que se especula.

“Nuestro amor llegó a su final, yo pensaba que nada iba mal, fue la razón y yo me preguntó cuál; me muero de frío porque tú no estás conmigo; ay no, Dios mío, la soledad de testigo. No entiendo lo que ha pasado si yo sigo enamorado, pero estamos separado, tú por tu lado y yo por el mío”, versa el tema.