Luis Enrique Guzmán se sometió a una prueba de ADN con su hijo y los resultados fueron negativos.

La tarde de este lunes, por medio de un comunicado escrito por los abogados de Luis Enrique Guzmán Pinal, se reveló que sometió a una prueba de ADN con su hijo, pero que los resultados fueron completamente negativos, por lo que va a buscar la forma de deslindarse de forma legal, siendo Ventaneando el primer medio en compartir la información.

Es decir, el hijo de Silvia Pinal negó ser el padre biológico del hijo que tuvo con su expareja, Mayela Laguna y a quien, supuestamente, Alejandra Guzmán habría nombrado heredero universal de su fortuna.

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¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán sobre su hijo con Mayela Laguna?

En días pasados, por circunstancias que en este acto omito mencionar, el señor Luis Enrique Guzmán Pinal, conoció que le fue arrancado su consentimiento y por lo tanto le hicieron crear un falso conocimiento que desde luego involucró una inexistente creencia en la familia, y para él en lo personal, una aparente expectativa de vida

Lo anterior deviene del hecho de que el señor Luis Enrique Guzmán Pinal, se realizó una prueba en genética molecular con resultados del cero por ciento de paternidad y compatibilidad a partir del desarrollo y aplicación de esta ciencia genetista, entre el menor de iniciales AAGL y el señor Luis Enrique Guzmán Pinal

¿Qué va a pasar con su relación con el menor?

Dentro del mismo comunicado, se reveló que el cariño y afecto que tiene Luis Enrique Guzmán Pinal por el menor, no va a desaparecer.

Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma, pero sí debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones

¿Qué proceso legal va a seguir?

Por otro lado, se ha informado sobre el proceso legal que ya comenzó Luis Enrique Guzmán.

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Se ha iniciado una acción por medio de la cual los derechos derivados de la filiación, tales como la identidad, la nacionalidad y por supuesto el derecho a recibir alimentos, así como a la salud, la educación y el sano esparcimiento de quien conforme a la ley está obligado, no emanarán salvo decisión judicial en contrario, del señor Luis Enrique Guzmán Pinal

Mayela Laguna responde al comunicado de Luis Enrique Guzmán.

En las últimas horas, Mayela Laguna respondió a Luis Enrique Guzmán por medio de un comunicado lanzado por su equipo legal:

El señor Luis Enrique Guzmán Pinal, a través de un Abogado emite un comunicado en el cual manifiesta que, supuestamente, derivado de la realización de una prueba de ADN, ésta arrojó que el menor de iniciales A.A.G.L no es su hijo… Puesto que el menor en comento se encuentra plena y legalmente reconocido por el señor Guzmán Pinal…