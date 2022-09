Las medidas que se tomarán durante el juicio de Pablo Lyle.

El juicio por homicidio involuntario de Pablo Lyle se llevará a cabo a partir del próximo 20 de septiembre en los tribunales estatales de Miami, más de tres años después de que el actor fuera acusado de matar a un hombre al que golpeó durante un incidente vehicular.

El juicio en el que Pablo Lyle será juzgado por homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández tendrá lugar el próximo 20 de este mes, en punto de las 9:15 de la mañana en la corte de criminal de Miami.

La fecha fue fijada este jueves en una audiencia preliminar que se llevó a cabo de forma virtual y donde la jueza del caso Marisa Tinkler Mendez, el fiscal del estado y el abogado del histrión fijaron los términos para la elección del jurado ya que a la jueza le preocupa que sus miembros puedan estar influenciados por la información que se ha difundido en los medios.

“Podemos tener un panel de 50 o 5 personas que puedan tener algún tipo de recuerdo o que crean que tienen algún tipo de recuerdo del caso, pero pues nosotros no sabemos eso y no lo tenemos que jugar así”, declaró en la audiencia realizada de forma virtual.

¿Qué otras medidas se implementarán para el juicio de Pablo Lyle? Además de un jurado conformado por 10 personas, la jueza Tinkler Mendez también quiso saber cuántos testigos presentaría la fiscalía y cuántos la defensa del actor.

“¿Cuántos testigos consideraría llamar?”, preguntó la jueza, a lo que el abogado de Pablo Lyle respondió que aproximadamente a 10 y señaló que ya se comunicó con ellos.

El abogado del histrión declaró que “nosotros no tenemos enlistados a los testigos que puedan subir al estrado, me refiero a que no contamos con algún tipo de médico experto en el tema o algo así, pero si el número es 10, agregar quizás dos o tres más, vaya, estamos en ese rango”.

En ese tenor, el letrado que representa a Pablo Lyle también habló sobre la necesidad de tener seguridad en la corte una vez que inicie el juicio debido a la cobertura mediática que se le ha dado al asunto, algo con lo que estuvo de acuerdo la jueza.

“En 36 años de ejercer en el Edificio de Justicia no hemos visto una cantidad de prensa tal como esta ocasión que ha tenido atención internacional, quizás podamos recurrir a contratar seguridad privada anticipándonos a que habrá cientos de personas en los pasillos de la corte”, sentenció el abogado de Lyle.

“Entiendo porque personalmente ha sido testigo en varias ocasiones, de que se necesitarán tomar medidas especiales en términos de seguridad. Para anticiparme a que suceda algo extraordinario en términos de exceso de personas en la corte. Diría que estoy en la mejor disposición de que esto no se convierta en un circo”, finalizó Tinkler Mendez.