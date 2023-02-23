Medio Metro “original” asegura estar en otro nivel, solo acude a antros.

Tras haber registrado su nombre, Medio Metro, quien se hizo famoso por ser un gran bailarín de bailes sonideros, acaba de dar un giro de 180 grados a su carrera. ¡Se acabaron los bailes sonideros!

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A partir de ahora, lo único que se moverá en los antros será él. Y eso no es todo, se rumora que está considerando hacer un debut como cantante. ¿Podríamos estar ante el próximo ídolo de la música?

¿Medio Metro será cantante?

En una entrevista reciente, el exmiembro de Sonido Pirata reveló que está explorando nuevas posibilidades y considerando opciones de "otro nivel", tal como él mismo describió.

Los sonideros los estoy dejando a un lado. Ya yo me estoy dedicando a puros antros; me estoy dedicando pues a otro nivel, la verdad ya me están enseñando a cantar canciones... y la verdad es que me gustaría cantar

En este contexto, Medio Metro está dispuesto a aprovechar al máximo la atención que ha generado su nombre en los medios. Según fuentes cercanas, el artista no se conformará con sus 5 minutos de fama y tiene grandes planes en mente.

José Eduardo Rodríguez Sandallo, alias "Medio Metro", ha dejado claro que su objetivo es dejar huella en la escena musical, pues además de aceptar invitaciones a programas para dar a conocer su trabajo, quiere destacar su singularidad y originalidad en el mundo del espectáculo.

Para él, es importante que la gente sepa que no hay nadie como él y que su nombre, Medio Metro, ya está sonando en todas partes.

Con esta actitud, Medio Metro está demostrando su determinación y su confianza en sí mismo. Quiere aprovechar al máximo la atención que está recibiendo y trabajar duro para consolidarse en el mundo de la música. Con su talento y su actitud positiva, no cabe duda de que tiene un gran potencial para triunfar en su carrera artística.

Por otra parte, Medio Metro reconoce que su éxito se debe al apoyo de la gente y por eso se siente agradecido. Él no se considera una persona que haya perdido la humildad, sino que seguirá siendo fiel a sus raíces y mantendrá los pies en la tierra.

A pesar de su popularidad, Medio Metro sabe que es importante mantenerse auténtico y seguir trabajando duro para seguir adelante.

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