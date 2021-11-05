Jalisco llega más fuerte al Tercer Informe de Gobierno | Medios, movilidad y transporte

Ficha | 19 de octubre de 2021

Seguimos transformando y fortaleciendo la movilidad y el transporte.



Mi Macro Periférico.

- 41.5 km lineales.

- Más de 40 estaciones.

- Capacidad para mover hasta 400 mil personas al día.

- Además, contará con la ciclovía más extensa de todo el país: 80 km de ida y vuelta, que cuenta con un avance del 35 %

- Recorrerá los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y conectará con Tlajomulco y Tonalá por medio de un sistema integrado de rutas alimentadoras y complementarias.

- 4,790 millones de pesos de inversión (2019 - 2021).

- 22.62 km de carriles centrales completamente pavimentados (concluyó en 2021).

- Avance de 26.2 km de carriles laterales reconstruidos de los 41.5 km proyectados.

■ Acueducto, 99 %

■ 5 de Mayo, 99 %

■ Víctor Hugo, 98 %

■ Guadalupe Inn, 98 %

■ Santa Margarita, 96 %

■ Centro Cultural Universitario - Cucea, 95 %

- 9 mil árboles plantados de 27 mil que comprende el plan de arborización.

● Mi Transporte.

- En 2019 se cumplió con la primera etapa del programa: concesionamiento, regularización y actualización jurídica de las unidades del transporte.

- En 2020 se logró migrar en un 100 % al modelo ruta - empresa, se incorporaron 11 nuevas concesiones alcanzando: 196 concesiones, 313 derroteros en operación y 7,197 unidades operando en el estado.

- La tarjeta Mi Movilidad (sistema de pago integrado) ya se encuentra en operación en el 100 % de las unidades de transporte público y se puede usar en el AMG, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ciudad Guzmán.

- Además, la tarjeta Mi Movilidad cuenta con una red de recarga externa en tiendas de conveniencia en 825 puntos. El número de tarjetas activas es de 2,242,246 y diariamente se realizan aproximadamente 600 mil pagos con esta tarjeta.

- En 2021 ya inició la renovación de las unidades, sustituyendo aquellas con más de 10 años de antigüedad.

- En Mi Macro Calzada se renovaron 15 camiones articulados en la ruta troncal y 67 en las rutas alimentadoras.

- El 04 de julio de 2021 se puso en operación la primera ruta de transporte público 100 % eléctrica del país: Mi Transporte Eléctrico, la cual cuenta con 38 unidades que dan servicio al oriente de la ciudad y que llegan al CU Tonalá y al Aeropuerto de Guadalajara.



Movilidad activa.

- 809 millones de pesos de inversión en infraestructura ciclista.

- 136 km de ciclovías intervenidas al final de 2021.

- Tipo de obra:

■ 52.5 km de nueva infraestructura ciclista con una inversión de 323.2 millones de pesos.

● Ciclovía 8 de Julio.

● Ciclovía Ávila Camacho.

● Ciclovía Niños Héroes - Guadalupe.

● Ciclovía Revolución.

● Ciclovía Tonalá.

● Ciclovía Solidaridad.

● Ciclovía av. Inglaterra.

■ 28.8 km de reconstrucción de infraestructura ciclista con 265.89 millones de pesos de inversión.

● Ciclovía Federalismo.

● Ciclovía Chapala.

● Ciclovía Ciudad Guzmán.

■ 14.4 km con mantenimiento preventivo y correctivo con una inversión de 57.59 millones de pesos.

● Ciclovía Camino al Iteso.

● Ciclovía av. Arcos.

● Ciclovía av. de la Paz.

● Ciclovía López Cotilla.

● Ciclovía Washington.

● Ciclovía Santa Margarita.

● Ciclovía av. Guadalupe.

● Ciclovía Marcelino García Barragán.

● Ciclovía av. México.

■ 37 km de pavimentación de vialidades con ciclovía con una inversión de 180.65 millones de pesos.

● Periférico.

● CU Tonalá - Jauja.

● Av. Francisco Medina Ascencio.

● Camino al Tecnológico Mario Molina.



Línea 4.

- El proyecto avanza en el proceso de gestión de recursos.

- Ya cuenta con los primeros estudios de demanda, análisis costo - beneficio, impacto ambiental y la liberación de derecho de vía.

- Esto gracias a los acuerdos alcanzados con la SCT y la empresa Ferromex.



SIGA, Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad.

- Tras décadas de tener semáforos viejos, mal sincronizados y un sistema obsoleto, estamos invirtiendo 449 millones de pesos para tener semáforos inteligentes y corredores viales modernos en la ciudad.

- Corte a septiembre de 2021:

■ 20 corredores inteligentes.

■ 1,217 intersecciones renovadas y comunicadas.

■ 235 km de vías a intervenir en Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan.

■ 8,849 luces a sustituir.

■ 20 sensores de regulación de velocidad.

■ 10 puntos de monitoreo ambiental.

■ 10 sensores de inundación.

■ 9 pantallas de mensajes informativos.

■ Centro de Gestión de la Movilidad renovado en 2021.