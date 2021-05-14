FOTOS: Los mejores trajes típicos de Miss Universo.

Miss Universo es el certamen de belleza más importante, y una de las etapas más interesantes es la noche de los trajes típicos.

Todas las participantes eligen un diseño que sea característico de su país de origen, y le dan un giro de originalidad, para que pueda sobresalir entre todas las representantes de los distintos países que participan en esta importante competencia.

Hemos seleccionado algunos de ellos, que consideramos los más impresionantes de la noche, y aquí te los presentamos.

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Los países latinoamericanos fueron algunos de los países más arriesgados en sus diseños, pero de una manera excelente, ya que los colores llamativos, formas extravagantes y un estilo único, ayudaron a las representantes a poder sobresalir en su paso por el escenario.

Países europeos decidieron seguir un camino un poco más tradicional al diseñar los trajes para esta noche, pero eso no impidió que las concursantes brillaran en el escenario por su porte y carisma.

También hubo casos que sobresalieron por el diseño extravagante, y aún así, pudieron representar todos los ideales de sus naciones.

Aunque a veces lo extravagante es mejor, la elegancia siempre será una buena decisión al momento de seleccionar cualquier diseño y atuendo.

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La noche, además de elegante, también tuvo momentos en que algunas participantes hicieron consciencia acerca de diversos problemas que enfrentan algunos países en el mundo, y otras aprovecharon su momento en el escenario para rendir homenaje a algunos de los personajes más importantes de sus países.

Sin duda fue una noche de gala, de elegancia, de diseños extravagantes, pero sin duda alguna, de muchísimo estilo.

Es una competencia dura, pero podemos esperar una gran noche, y la concursantes darán su máximo para convertirse en la nueva Miss Universo.