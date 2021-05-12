FOTOS: Ellas son el Top 8 Miss Universo 2020 ¡conócelas!

Este domingo 16 de mayo llega el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Univierso, y podrás verlo por Azteca UNO en punto de las 6:30 p.m., así que aquí te dejamos el TOp 8 de las concursantes que han dado de qué hablar durante la concentración.

Top 8 de Miss Universo

Miss Filipinas, Rabiya Mateo; Miss República Dominicana, Kimberly Jiménez; Miss Puerto Rico, Estefanía Soto; Miss Perú, Janick Maceta; Miss Panamá, Carmen Jaramillo; Miss México, Andrea; Miss India, Manasa Varanasi y Miss Canada, Nova Stevens son las chicas que han estado en boca de todos pues cuentan con todas las caractrísticas que hacen brillar a una Miss.

Este año, a diferencia de otros, para mí, está más fuerte la competencia, pues muchas de ellas fueron elegidas por designación, eso quiere decir que no compitieron, entonces tiene que probarse y comprobar que son las mejores”

Comentó Vanessa Claudio en Venga la Alegría, quien por cierto también fue reina de belleza de su natal Puerto Rico.

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Es casi un hecho que este domingo la corona se quedará en América Latina y todos los detalles los tendremos de la mano de Vanessa Claudio, Brandon Peniche, Sofía Aragón y Alicia Machado.