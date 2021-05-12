FOTOS: Alicia Machado será una de nuestras conductoras.

Alicia Machado es una de las mujeres más importantes dentro de los certámenes de belleza, y ella ha sido ganadora de distintas competencias, siendo la más importante Miss Universo, del año 1996.

Ella no solo es una reina de belleza. También ha incursionado en el mundo de la actuación, de la conducción, producción y ella también es una exitosa empresaria.

Alicia nació en Venezuela, el 6 de diciembre de 1976, y desde pequeña estuvo en los escenarios. Ella practicaba baile y actuación desde los 4 años. Cuando terminó sus estudios medio superiores, decidió ingresar a la universidad para estudiar administración de empresas, y posteriormente, leyes.

Fue en el año de 1995 cuando comenzó con su carrera en los certámenes de belleza, participando y siendo ganadora del concurso Miss Venezuela de ese mismo año, representando al Estado Yaracuy.

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Pero eso no fue el único triunfo que tuvo Alicia Machado. Un año después, en 1996, participó en el certamen de belleza Reina Mundial del Café, celebrado en El Salvador. Ella nuevamente se llevó el triunfo, y fue en ese momento que decidió ir hasta Estados Unidos para poder ingresar al certamen de belleza más importante del mundo; Miss Universo.

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Alicia fue una de las participantes que nadie pensó que fuera a llevarse la corona, pero, a pesar de todos los pronósticos, se llevó el triunfo, convirtiéndose en la cuarta mujer venezolana que se coronaba como Miss Universo.

Ella es una de las ganadoras del certamen con más fama, y más publicitada en la historia de Miss Universo.

Después de su paso por los certámenes de belleza, logró tener una carrera exitosa dentro del mundo de la actuación y de la conducción de diversos programas de televisión.