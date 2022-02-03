Celebran con memes cumpleaños de Valentín Elizalde y Harry Styles.

El mundo artístico se encuentra de manteles largos, pues se está celebrando el cumpleaños de dos grandes de la música: Valentín Elizalde y Harry Styles, por tal razón las redes sociales se han puesto de cabeza al festejar a cantantes tan importantes.

Por su parte, Harry Styles se encuentra cumpliendo 28 años, mientras que Valentín Elizalde estaría celebrando 43 años, pero fue asesinado a balazos al salir de su última presentación en un palenque hace 15 años.

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Sin embargo, los miles de fans que tiene no lo han olvidado, por eso las redes sociales han hecho lo suyo y se han dedicado a felicitar a ambos cantantes, aunque no fue de forma muy tradicional, sino todo lo contrario, con memes muy divertidos y honrando el talento de cada uno.

Los memes para celebrar a Harry Styles

Los millones de fans del famoso cantante Harry Styles han decidido dedicar varias imágenes al cantante británico, quien también ha comenzado una importante carrera como actor.

El músico celebró este martes 1 de febrero sus primeros 28 años de vida, en los que ha logrado consolidar una importante carrera.

Además, no solo los seguidores recordaron el cumpleaños de Harry Styles, pues grandes marcas han felicitado al británico, incluso Marvel, ya que fueron ellos los que le han abierto las puertas a la pantalla grande.

Nadie olvida el legado de Valentín Elizalde

Nuestro querido Valentín Elizalde no se quedó atrás, pues en la plataforma Twitter varios fieles seguidores del cantante lo siguen recordando y felicitando por el que hubiera sido su cumpleaños número 43.

Por esta razón, en las redes sociales, algunos de los fans de ambos artistas, decidieron realizar algunos memes de cumpleaños de Valentín Elizalde y Harry Styles.

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Y es que algunos aseguran que este es un día muy especial no solo por el inicio de un nuevo mes sino por el cumpleaños de ambos artistas.

FELIZ CUMPLEAÑOS VALENTIN ELIZALDE Y HARRY STYLES LOS TKM pic.twitter.com/JYaXtWf2Ki — Thalia✨ (@levinetattoos) February 1, 2022

“Valentín Elizalde":

Porque hoy sería el cumpleaños número 43 del cantante Valentín Elizalde. pic.twitter.com/1PsHyP4rAH — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 1, 2022