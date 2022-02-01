Los Beatles de Puebla la rompen en redes con concierto en la azotea.

Una de las bandas más famosas de todos los tiempos, sin duda, es The Beatles, misma que formaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Siendo una de las más legendarias ha logrado inspirar a millones de fans a lo largo de los años, prueba de ello es que por medio de las redes sociales se ha hecho viral un video en donde una banda da un concierto en una azotea.

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Por este motivo, los usuarios de las redes sociales han bautizado a esta banda como los Beatles de Puebla, pues los hechos sucedieron en la comunidad de Villa Frontera.

El nacimiento de los Beatles Poblanos

Todo se trató de un homenaje de estos jóvenes a sus grandes ídolos, por lo que al estilo de la agrupación británica, regalaron a sus vecinos un momento sumamente agradable.

Poblanos se suben a una azotea en Villa Frontera y tocan “Get Back” y ya los llaman los “Beatles Poblanos”. Imagina vivir en Suiza y perderte esto. #BenditaPuebla #Rock #QueAgradablesSujetos #EsoYaSeHabiaVisto pic.twitter.com/tYYU4wESge — Pelón Rodríguez (@Juglar_lunatico) January 31, 2022

Aunque el video se hizo viral recientemente, no se sabe con exactitud cuándo fue filmado, pero los usuarios de las redes sociales los han llamado Los Beatles de Puebla.

Los jóvenes poblanos interpretaron la famosa canción de The Beatles, Get Back, sencillo que fue dado a conocer a los fans en 1969. En ese mismo año fue el gran concierto de la banda que pasó a la historia, pues fue cuando se subieron a la terraza de los estudios Apple Corps, en Londres, Inglaterra.

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