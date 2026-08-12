Los cocineros de MasterChef 24/7 hacen llorar a la Chef Zahie Téllez por esta inesperada razón

En ocasiones, MasterChef 24/7 ofrece imágenes bastante inusuales y la gala de beneficios y castigos de este 11 de agosto fue el ejemplo de ello, pues durante la degustación del primer reto de la noche, la Chef Zahie Téllez rompió en llanto por una inesperada razón. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala de esta noche arrancó con la presencia de los paladares más exigentes de México en forma de títeres, quienes compartieron los pormenores del reto, el cual consistía en realizar una propuesta que tuviera una proteína, una guarnición y salsa; sin embargo, tendrían que estar en un emplatado que convenciera a cualquier niño o niña de comer el platillo.

Durante la primera degustación, los cocineros presentaron sus propuestas más creativas, pero las de Julio e Ixdit provocaron el llanto de la querida Chef Zahie Téllez debido a que demandaban una dosis extra de imaginación.

En el caso de Julio, el cocinero presentó un platillo que asemejaba un safari, el cual tenía nuggets en forma de animales; sin embargo, la Chef estalló en llanto al señalar que ninguna de las piezas tenían similitudes con las especies que intentaba representar.

Por otro lado, fue un comentario del Chef Herrera sobre la propuesta de Ixdit, la cual buscó simbolizar un submarino y barco encallados, la que continuó haciendo llorar de la risa a Téllez, pues su colega nombró la presencia de trozos de tocino como "ahogados".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Claudia (equipo rojo), Ramahá (equipo azul) y Flor (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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