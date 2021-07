Despiden con memes de Julio Iglesias el mes en redes sociales. Estas son las divertidas imágenes con las que los usuarios de Twitter provocaron revuelo.

El cantante español se ha vuelto viral en internet, no solo por su música, sino porque el mes que lleva su nombre está a punto de terminar y eso ha desatado la creatividad de los internautas.

La cara del cantante de 77 años de edad llena los memes de este 2021, a unas horas de terminar este mes y darle paso a agosto.

Se acabaron los memes de Julio 💔 pic.twitter.com/FQp0ka316J — Andrea Vargas🕸️ (@andreavzarco) July 31, 2021

A Julio Iglesias le causan simpatía sus memes

Fue el propio Julio Iglesias, quien hace algunos años dijo a la revista Hola!, que los memes con su imagen le parecen “simpáticos” y sí los ha visto año con año, aunque no todos.

“De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, explicó aquella vez.

“Si todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, encantado de la vida”, añadió el famoso cantante.

