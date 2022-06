Tras menospreciar a J Balvin, Christian Nodal minimiza a Bad Bunny.

Christian Nodal sigue estando en el ojo del huracán después de su rompimiento con Belinda, pues los escándalos se han convertido en el común denominador en la carrera del cantante de regional mexicano y en esta ocasión volvió a causar polémica al minimizar a Bad Bunny.

Después de desatar tremenda bronca en redes sociales con J Balvin por una imagen que publicó el cantante colombiano en donde hizo una comparativo de ambos y pidió encontrar las diferencias, las cosas entre ambos se calmaron y tal parece que hicieron las pases.

No obstante, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” volvió a causar controversia al dar su punto de vista sobre la música del reguetonero Bad Bunny durante una entrevista para la revista Rolling Stone, donde Nodal habló sobre los diferentes géneros musicales.

“La música es mágica. Y si te das cuenta, todo es un ciclo. La música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reggaetón es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Y sí, yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías”, dijo el sonorense.

Nodal minimiza a Bad Bunny

Ya entrado en tema, el intérprete de “Botella tras botella” habló sobre la dificultad que tiene grabar un tema musical; sin embargo, se llevó entre las patas a Bad Bunny al tomarlo como ejemplo.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pende… y decir estupi… hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás decir algo como, ‘Si tu novio te ma… el cu…, pa’ eso que no ma…’, pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo Nodal en referencia a Safaera, tema del puertorriqueño.

“No es que uno quiera que le vaya mal a esa gente, es simplemente generar conciencia, porque para hablar claro, hay música para todo (…) hasta para hacer música y letras de raye, pues hay que tener talento. Pero mi problema va porque se valora mucho más eso que no tiene contenido, que no tiene un mensaje positivo en tu vida. Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”, añadió.