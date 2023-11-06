El emotivo mensaje de Antonieta Gaxiola a Daniel Corral por su regreso a Exatlón México

La noche de este lunes, vamos a poder ver el primer capítulo de Exatlón México, donde los millones de fans van a disfrutar del regreso de Daniel Corral, quien ya había brillado en su anterior participación.

Sin duda, todo apunta a que la nueva temporada de Exatlón México, va a ser la más grande de la historia, ya que mezcla la experiencia de grandes leyendas con jóvenes atletas que llegan para poner a prueba habilidades.

Programa 19 mayo 2023 | Gran final de Exatlón All Star.

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¿Cuál fue el mensaje que le mandó Antonieta Gaxiola a Daniel Corral?

Antonieta Gaxiola, ha comenzado a demostrar en sus redes sociales, el gran apoyo y la confianza que le tiene a Daniel Corral, ya que por medio de sus historias de Instagram, ha enviado diferentes mensajes.

En la primera imagen se pude ver a la pareja, abrazándose mientras disfrutan de una copa de vino, donde se puede leer ‘Lo veo en la tv’. En otra de sus publicaciones, recuperó uno de los mensajes de Antonio Rosique, donde habla de Daniel Corral.

Probablemente, el atleta más completo, que ha venido en cinco años a esta aventura, el atleta que para mí representa un ser humano integral, sólido, Daniel Corral

¿Quiénes son los atletas que van a volver a Exatlón México?

Las emociones van a subir de nivel, ya que se han confirmado los nombres de las leyendas azules y rojas que vuelven a Exatlón México, entre ellos se encuentran: Ernesto Cázares, Liliana Hernández, Andrés Fierro, Macky González, Javi Márquez y Andrea Medina por los azules. Por el lado del equipo rojo, Ana Lago, Mati Álvarez, Nataly Gutiérrez, Heliud Pulido, Pato Araujo, junto con Daniel Corral.

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¿Cómo y cuándo ver el estreno de Exatlón México?

Todas las emociones de Exatlón México, las podrás seguir por la señal de Azteca UNO, donde tus atletas preferidos lo van a entregar todo para seguir brillando. La cita es a las 20:30 horas.

