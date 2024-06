Tu cuerpo y apariencia van cambiando a medida que vas creciendo y ante ello hay 2 alternativas muy sencillas a implementar. La primera es simplemente aceptar lo que la naturaleza junto con tus acciones e inacciones determinaron mientras que la segunda es intentar hacer algo para desarrollar una modificación que sea más de tu agrado. Dentro de ese grupo último vamos a situarnos para comentarte sobre la mezcla natural para oscurecer las canas en minutos.

Antes de dar la solución vamos a dar un pequeño instructivo que puede ser de gran ayuda. Estos cabellos blancos o grises van ganando espacio en tu cabellera a partir de diversos factores. El estrés es el primero de ellos y para ello no es una mala idea desarrollar alguna actividad física o recreativa como para hacerle frente a esta instancia. Otro factor que incide es la alimentación que tengas. Para ello no está nada mal procurar ser responsables con nuestras ingestas y procurar comer productos beneficiosos para nuestra salud (y claro que lo capilar se incluye en este caso). La exposición que tengamos al consumo de elementos que no ayudan en nada como el alcohol y el tabaco así como las horas de descanso que tengamos por día colaboran para la causa. Dicho eso, vamos al caso para explicar la solución.

¿Cuál es la mezcla natural para oscurecer las canas en minutos?

La realidad es que hay distintas alternativas para el caso pero todos coinciden en que una de las más efectivas es la que resulta de mezclar café soluble, cacao en polvo, miel y aceite de coco.

Sabiendo lo anterior es momento de explicar el paso a paso. Lo primero es mezclar en un bowl lo suficientemente grande un cuarto de taza de café soluble, un cuarto de taza de cacao en polvo, un cuarto de taza de aceite de coco y un cuarto de miel de abeja natural. Posteriormente es necesario revolver bien hasta obtener una consistencia ligeramente líquida y sin grumos para después aplicarlo sobre tu cabello cuándo todo esté integrado homogéneamente. Después es necesario disponer de una brocha para cabello o cepillo de dientes y empezar a esparcir la mezcla en la zona dónde tengas más canas. Ten en cuenta que si vas a aplicarlo en todo tu cabello es válido empezar por la raíz y después aplicar por toda la extensión capilar. Y ya en la instancia final debes dejar actuando por 30 minutos y aquí no es mala idea utilizar un gorro de plástico para que los pigmentos terminen de concentrarse más y con ello tener mejores resultados.

Y eso será todo, habiendo seguido ese procedimiento y teniendo cuidado como también responsabilidad estarás viviendo consecuencias positivas para tu apariencia. Considera para cerrar que puedes hacerlo 1 vez por semana o en cada ocasión que creas necesaria y con ello este problema será cuestión del pasado.