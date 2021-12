Mhoni Vidente lanza terrible predicción a Eduin Caz de Grupo Firme. (VIDEO)

Eduin Caz de Grupo Firme no cierra el año 2021 de la mejor manera, ya que está hospitalizado por presuntos problemas respiratorios, según confirma una foto publicada por su esposa Daisy Anahí a través de Instagram.

El 2021 marcó un año trascendental en la carrera de Grupo Firme

EXCLUSIVA. Grupo Firme, grupo del momento, en los Premios de la Radio.

“Primeramente Dios todo va a salir bien”, escribió la esposa del sinaloense en sus redes sociales, donde se pudo observar una imagen de Eduin Caz recostado en la cama y siendo asistido por un grupo de médicos.

No solo el cantante de banda atraviesa por un mal momento, ya que su hija Geraldine también está enferma.

“Alguien anda malita como su papi”, escribió el cantante en sus redes sociales, donde compartió una foto cargando a la bebé.

Además, Eduin confirmó su actividad en las redes sociales hasta el siguiente año: “Nos vemos en el 2002, que tengan Feliz Año Nuevo, los amo”.

¿Qué le sucedió a Eduin Caz?

Aunque se rumoró que Eduin Caz se contagió de Covid-19, el cantante desmintió la información hace unas semanas a través de sus plataformas digitales.

“¡Qué voy a tener Covid! No, no tengo Covid, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma’’, subrayó.

Según el integrante de Grupo Firme, sus problemas de asma hacen que requiera de mayor cuidado en esta temporada fría de diciembre.

Mhoni Vidente realiza escalofriante predicción sobre Eduin Caz

Mhoni Vidente fue una de las tarotistas que alertó sobre el complicado futuro de Eduin Caz para el 2022.

Fue a través de su canal de Youtube, donde la cubana predijo una crisis marital entre Eduin Cas y su espsoa Daisy en sus predicciones de 2022.

No la tiene fácil en el año 2022; ha estado en los cuernos de la luna. Las envidias, el coraje, el odio, la brujería y la traición están sobre ellos. Eduin Caz arrastrará problemas en cuestiones de infidelidad y de problemas de separación de su esposa que no va a poder soportar. Van a estar hablando de darse un tiempo y de irse cada quien por su rumbo

Recuérdese que Eduin Caz fue señalado de infidelidad por parte de la joven Stephanie Hernández, acto que el integrante de Grupo Firme aceptó en un video de Instagram.

