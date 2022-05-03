VIDEO: Mi pareja se encela del papá de mi hijo.

En la actualidad tener una relación sentimental estable y sana se ha convertido en todo un reto para las personas, pero en ocasiones las cosas se vuelven más complicadas cuando hay hijos de por medio y los padres se han separado.

Este es el caso de Jessica, una mujer que tomó la decisión de volver a darse una oportunidad en el amor, pero su actual pareja se pone muy celoso de que vea al padre de su hijo.

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Jessica tuvo una separación de común acuerdo con su expareja, Héctor quien nunca ha dejado de ver a su hijo, pero de un tiempo para acá se ha hecho completamente responsable de la manutención del pequeño.

Sin embargo, desde hace 5 meses ha enfrentado una complicada situación familiar, pues su actual pareja no quiere que ella vea al padre de su hijo.

Los problemas comienzan desde hace cinco meses para acá, yo tengo siete meses que conozco a Julián y, él sabía de la situación de que yo tengo un niño y ese niño ve a su padre, pero él ya no quiere que lo siga viendo. Él siente celos de que yo vaya a regresar con él, yo creo que lo de mi hijo es una cosa y lo mío es otra cosa

Julián insiste que deje de ver a su hijo

Por su parte Julián le pide a Jessica que el niño ya no vea a su padre, pues lo quiere lejos de sus vidas, pues asegura que todavía siguen enamorados.

Mi intuición me dice que ella está todavía enamorada de él, no estoy dispuesto a que ella me siga viendo la cara, porque merezco respeto como su pareja, yo lo único que pido es que Héctor se aleje de nuestras vidas

Sin embargo, el padre del menor no tiene la mínima intención de alejarse de su hijo y confirma que no siente nada por su expareja.

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