VIRAL: Mujer infiel les envía el mismo mensaje a sus tres novios y termina exhibida.

Las redes sociales constantemente nos regalan historias memorables, tiernas y algunas chuscas que sin duda alguna nos sacan una lágrima, una sonrisa y una carcajada, tal es el caso de la novia infiel que fue exhibida por enviarles el mismo video a sus tres parejas.

La infidelidad no es buena y muchos menos en estos tiempos tan tecnológicos en los que si no somos precavidos, podríamos correr la misma suerte de esta joven infiel que se hizo viral en TikTok por enviarles el mismo mensaje a sus tres novios.

Los tres novios de la chica terminaron por enterarse que les ‘hacía de chivo los tamales’ después de que ella por accidente creara un grupo y los incluyera a todos después de mandarles el mismo video.

Al enterarse, los jóvenes decidieron cobrar venganza y exhibirla en redes sociales, lo que desató un sinfín de comentarios. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la gran mayoría de usuarias, aseguró que también habían pasado por la misma situación.

¿Cómo sucedieron los hechos? El joven identificado como Catriel publicó un contundente mensaje: “todas son iguales”, acompañado de una fotografía de él y otra de la captura de pantalla en la que evidenció la infidelidad de su novia y la acompañó con el texto: “cómo olvidar chula cuando nos mandaste un TikTok y se te creó un grupo” con los tres amantes.

Cabe mencionar que TikTok tiene la función de crear un grupo con todas aquellas personas a las que se les envía el mismo mensaje. El video que compartió la novia infiel decía “cuando odio el contacto físico pero a él lo abrazaría todo el día si pudiera”.

Al sentirse identificada con el video, la joven infiel se lo envío a sus parejas en cuestión; sin embargo, jamás pensó que la aplicación de videos cortos crearía un grupo con todos los involucrados y pondría en evidencia su infidelidad.

Otro de los novios engañados, de nombre Jesús, hizo lo propio y publicó un video similar al de Catriel con la misma captura de pantalla del grupo que por accidente creó la joven. Ambos videos se hicieron virales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como mencionamos anteriormente, algunas y algunos usuarios de redes sociales se identificaron con el hecho y otros más rogaron porque nunca les pase algo así. “No me río porque fácilmente podría ser yo”, “Sí me pasó”, “Si me pasa eso me muero”, “Me pasó, gracias a Dios era un video random y no romántico, y a ambos les dije que el otro era mi mejor amigo”.