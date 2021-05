Aseguran que Michelle Salas estuvo embarazada de Alejandro Asensi.

Jessica Sáenz habla sobre la noticia del embarazo de Michelle Salas.

En diciembre de 2008, la portada de una importante revista, anunciaba que Luis Miguel se convertiría en abuelo, debido a que su hija Michelle Salas estaba embarazada.

La noticia se antojaba escandalosa, a pesar de que ya se sabía que Michelle, sostenía un romance con el español Alejandro Asensi, 20 años mayor que ella, y en aquel entonces representante y amigo de infancia de su padre.

La periodista Jessica Sáenz, quien estuvo a cargo de la investigación, gracias a la cual la revista destapó la noticia, revela hoy los detalles tras bambalinas a propósito de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, en cuyo más reciente episodio, se aborda el romance de Michelle y Asensi. Aunque en la ficción, él lleva por nombre Mauricio Ambrosi.

Para finales de 2008, comenzaron a sonar algunos rumores de que Michelle estaba embarazada. Recopilamos toda la historia, estaba apunto de nacer Daniel, el segundo hijo de Luis Miguel y Aracely, y sale la revista. Llegamos a tener cuatro fuentes diferentes, muy cercanas a Michelle, diciendo que para mediados de 2009, ella iba a ser mamá junto con Asensi. Obviamente, no nos habríamos atrevido a sacarlo sino hubiéramos tenido la confirmación de esas fuentes

La incógnita del supuesto bebé de Michelle Salas continúa

Pero si Michelle estaba embarazada, ¿por qué nunca dio a luz? Para entonces, la pareja se encontraba en Los Ángeles, California.

Lo que a nosotros nos dijeron fue que el embarazo había sido interrumpido. Obviamente, no podemos decir si fue espontáneo, si fue algo natural o algo que pasó a ella por su juventud o si fue algo que ellos quisieron. Lo que sí puedo decir es que para enero, las entrevistas que estaban dando Stephanie Salas y Sylvia Pasquel eran ‘claro que no’, pero ya no había bebé

La periodista contó cómo se encontró con Alejandro Asensi en tierras españolas.

Uno de esos días, lo captamos paseando con Michelle, de ahí se fueron a un centro comercial. Se bajó Saúl, mi compañero fotógrafo, me dijo ‘voy por la foto’. Yo me quedé en el coche haciendo video. Se bajan los dos de ahí y Asensi se echa a correr. Michelle se regresa y se agacha. Me tocan, abro la puerta, pero sigo grabando audio. Le dije ‘venimos desde México’...

Y esto es lo que Asensi quería que hiciera la revista.

“Al día siguiente, me presenté en su oficina, pero ya no era el mismo Asensi con el que hablamos en el parque. Era más serio y dueño de la situación. Lo que el señor quería era que sacáramos una portada diciendo que siempre no estaban embarazados…”, concluyó Jessica Sáenz.

