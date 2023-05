Sismo CDMX: ¿Microsismos son advertencia de un gran terremoto?

México es un país altamente sísmico debido a que está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. El país se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico. Es por eso que la mayor parte de los temblores tienen como epicentro algunos estados como Guerrero, Michoacán o Oaxaca aunque en fechas recientes se han hecho cada vez más presentes microsismos en la capital mexicana en menor intensidad pero perceptible para algunas alcaldías.

¿Por qué los microsismos no hacen activar la alerta sísmica?

El investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Luis Antonio Domínguez, señaló que estos microsismos no hacen sonar la alerta sísmica porque el sistema está diseñado para alertar ante movimientos mayores a magnitud 6, los cuales ocurren lejos de la Ciudad de México.

De la misma manera explicó que existen fallas geológicas en la capital, principalmente en las alcaldías del sur, que han provocado estos microsismos pero que no son de preocupación o que puedan causar un daño considerable.

¿Habrá un sismo de gran magnitud?

Ante la frecuencia con la que ocurren estos microsismos, algunas personas han empezado a crear teorías sobre la probabilidad de que ocurra un sismo de gran magnitud y que estos serían una manera previa de anunciarlo.

Domínguez, por su parte ha señalado que no hay evidencia histórica que indique que estos movimientos telúricos sean un preámbulo a un terremoto de gran magnitud. No obstante, el especialista recomienda mantener la calma y estar preparados ante cualquier eventualidad.

Los microsismos que se han presentado en los últimos días no forman parte de un enjambre sismológico, sino que son réplicas del sismo el 10 de abril por la noche, por lo que su intensidad ha ido bajando en gran medida. Hasta el momento no hay motivo para alarmarse, pero mientras tanto las autoridades y expertos en sismología continúan monitoreando la actividad sísmica en la Ciudad de México y recomiendan a la población mantener la calma ante este tipo de eventos, no difundir noticias falsas y seguir las indicaciones de las autoridades.