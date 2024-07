La suegra de Miguel no lo quiere y todavía no lo conoce

Miguel aún no conoce a su suegra y ella ya lo tacha de mala persona. Miguel asegura que su suegra no los deja estar en paz. Miguel y Joselin tienen un negocio juntos, pero Kenia no cree que sean felices. Joselin se siente triste de que Miguel haya sido su tercera pareja, pues le habría gustado que fuera el primero y el único.