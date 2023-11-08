MIREYA BIANCHI | AZULES
Mireya Bianchi está lista para demostrar sus habilidades en Exatlón México. ¡Sigue todos los detalles por Azteca UNO!
APODO: -
EDAD: 31 AÑOS
ESTADO: JALISCO
DISCIPLINA: HOCKEY SOBRE PASTO
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EDAD: 31 AÑOS
ESTADO: JALISCO
DISCIPLINA: HOCKEY SOBRE PASTO
El Cazafantasmas confesó la razón por la que siempre utiliza ropa sin mangas, desde chalecos hasta camisas
Es perfecto para que puedas decorar tu casa en estas Fiestas Patrias.
Este viernes, María Karunna tiene en sus manos uno de los poderes más importantes de la semana: La Traición. Ella podrá sacar a un nominado y poner a otro en su lugar.
Son un clásico de la gastronomía mexicana y sin dudas que deben estar.
Keninis especulan de una nieva colaboración al ver a Kenia Os junto con Jisoo de BLACKPINK juntas en uno de los eventos más importantes de la moda internacional.
Este 11 de septiembre, se lleva a cabo la primera Traición en La Granja VIP y aquí puedes seguirla minuto a minuto para no perderte ningún detalle.