Abraham Maslow, psicólogo estadounidense: “Supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo”

La Secretaría de Salud de México señala que la psicología es una disciplina clave en el sistema de salud al promover el autocuidado, la atención oportuna y el acompañamiento emocional de la población.

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Por su parte, la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental (Argentina) advierte que una de cada cuatro personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental y que, de éstos, dos tercios no reciben ningún tipo de atención. Por lo tanto, dan cuenta sobre la importancia de los psicólogos en una actualidad que demanda de sus conocimientos.

Abraham Maslow y una frase para pensar

Entre los profesionales que han dejado un gran legado dentro de la psicología se encuentra el estadounidense Abraham Maslow, reconocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. La vigencia de sus investigaciones se centra en que logró desplazar la atención de la patología hacia el desarrollo del potencial humano.

En este marco, una de sus frases destacadas es la que dice “Supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo” y con la que advierte sobre la tendencia a reducir cualquier problema o situación compleja a los únicos marcos, métodos o herramientas que dominamos.

La vigencia de la frase de Abraham Maslow

Esta frase intenta revelar que cuando nos volvemos dependientes de un solo enfoque, perdemos la capacidad de evaluar la realidad de manera objetiva y terminamos forzándola para que encaje a la fuerza en nuestra zona de confort.

Lo que Abraham Maslow intenta decirnos es la importancia de ampliar nuestra “caja de herramientas” conceptual para responder a cada desafío según sus propias necesidades y no según nuestras limitaciones. Por lo tanto, estamos ante una frase vigente ya que, en el presente, la sobreespecialización y el uso masivo de algoritmos e inteligencia artificial nos tientan a resolver cualquier dilema humano con la misma fórmula tecnológica o sesgo ideológico.