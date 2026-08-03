Manualidades de Jack Skellington: 3 ideas creativas para crear tus adornos de Halloween

El cine y la televisión son una fuente de grandes ideas a la hora de hacer manualidades. Muchas personas intentan replicar las figuras de sus personajes favoritos utilizando papeles, cartones y materiales reciclados.

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En redes sociales y plataformas digitales dedicadas a las manualidades podemos hallar tutoriales y propuestas que, paso a paso, nos ayudan a crear objetos decorativos para nuestro hogar o para regalar. Al respecto, hoy se destacan 3 ideas que podrían ser muy bien utilizadas en las próximas celebraciones de Halloween.

Manualidades de Jack Skellington

Jack Skellington, protagonista de la película “The Nightmare Before Christmas”, es una de las figuras más reconocidas de la gran pantalla y que en Halloween integra la lista de protagonistas. Ante esto, a continuación se detallan 3 ideas creativas para crear adornos inspirados en este particular personaje:

Esferas o globos de Jack Skellington

Materiales



Esferas de unicel (telgopor), pelotas de plástico blancas o globos blancos.

Marcador permanente negro (de punta gruesa y punta fina).

Pintura acrílica blanca (si usas unicel y quieres darle mejor acabado).

Cinta o hilo negro para colgar.

Paso a paso



Base: Si usas esferas de unicel, dales una capa previa de pintura blanca para sellar la porosidad y dejar la superficie lisa. Si usas globos o pelotas blancas, ¡te saltas este paso! El rostro: Dibuja con el marcador negro dos grandes círculos ovalados e inclinados para los ojos. Detalles: Añade dos pequeños puntos o líneas verticales en el centro para las fosas nasales. La sonrisa: Traza una línea curva amplia de lado a lado y dibuja pequeñas líneas verticales cruzándola (simulando costuras). Finalización: Pega un pedazo de cinta en la parte superior para poder colgar tu adorno.

Ideas creativas de Jack Skellington

Si la idea anterior te gustó, las próximas propuestas de manualidades inspiradas en Jack Skellington de seguro también lo harán. Lo interesante es que no se requieren de grandes inversiones ni de herramientas especiales para proceder con estas creaciones:

Guirnalda de Jack con platos desechables

Materiales



Platos descartables de papel de color blanco (de tamaño pequeño o mediano).

Marcador o plumón permanente negro.

Cartulinas o goma EVA (foami) de color negro.

Cordón negro, lana o hilo de yute.

Tijeras y pegamento.

Paso a paso



Rostros variados: Usa la base plana de cada plato como la cara de Jack. Dibuja expresiones distintas en cada uno (enojado, sonriente, sorprendido, malévolo) usando el marcador negro. El moño de murciélago: En la cartulina negra, recorta la silueta del clásico moño en forma de murciélago de Jack. Ensamble: Pega un moño negro en la parte inferior de cada plato. Unión: Haz dos Pequeñas perforaciones en la parte superior de los platos y pasa el cordón para unir todas las caras en una sola guirnalda.

Guirnalda de fantasmas de Jack con luces LED

Materiales



Una extensión de luces LED de guirnalda (de luz cálida o blanca).

Tela blanca fina (gasa, friselina o pedazos de tela de sábana vieja).

Esferas pequeñas de unicel o pelotitas de pimpón.

Marcador permanente negro.

Ligas o liguitas elásticas pequeñas (o hilo).

Paso a paso

