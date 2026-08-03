Cómo diseñar un vestidor abierto funcional en pocos metros

Cada rincón de nuestra casa puede tener una particularidad y un valor especial que solo nosotros podemos darle. Aquí radica la importancia de un diseño y decoración pensados para estos espacios y las tendencias son las que motorizan muchos de los cambios, apostando por la funcionalidad y el confort.

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Al respecto, hoy las miradas transformadoras se concentran en el vestidor y es que los expertos en diseño afirman que adecuar este espacio trasciende la mera función de almacenamiento para convertirse en un elemento clave de organización, funcionalidad y bienestar visual.

Vestidor abierto y funcional

En este punto, se debe tener en cuenta que un vestidor bien proyectado optimiza cada centímetro cuadrado disponible, agiliza la rutina diaria al brindar un acceso rápido y claro a las pertenencias personales. Además, puede añadirle un valor percibido significativo a la propiedad.

Por lo señalado, diferentes expertos han dejado las pautas para diseñar un vestidor abierto y funcional en pocos metros para el cual afirman que el punto de partida es la planificación precisa de las medidas y la distribución.

En habitaciones pequeñas, señalan, resulta conveniente concentrar los módulos en una sola pared y mantener una zona de paso libre de entre 75 y 90 centímetros frente al mobiliario. Asimismo, la profundidad de los estantes y barras debe ser de unos 55 a 60 centímetros para evitar que las prendas sobresalgan, reservando además alturas diferenciadas según el tipo de ropa.

¿Cómo diseñarlo en pocos metros?

No todo pasa por las medidas cuando se trata de tener un vestidor en espacios reducidos, sino que se debe de prestar mucha atención a la organización y la estética ya que es fundamental para optimizar la capacidad de guardado. Esto puede lograrse mediante una combinación de barras a distintas alturas, cajones y cestas para los elementos que no convenga exhibir.

En este punto, los diseñadores de interiores aconsejan, para evitar el desorden visual, unificar el tipo de perchas, etiquetar compartimentos y mantener un flujo controlado de prendas. Además, creen conveniente incorporar iluminación focalizada con tiras LED de tonos neutros o cálidos ya que facilita la visibilidad sin encandilar, mientras que pintar el fondo en sintonía con el resto de la habitación genera continuidad y amplitud espacial.

Finalmente, para que podamos lograr un equilibrio visual en habitaciones con pocos metros, remarcan que conviene recurrir a soluciones semiabiertas o matizadas. El uso de cortinas ligeras, paneles traslúcidos o acabados en vidrio o ratán permite resguardar parte del contenido cuando sea necesario sin recargar la estancia. Además, mantener acabados simples, reducir los tiradores y alternar pequeñas zonas abiertas con almacenaje cerrado garantizará una estética ligera, ordenada y armónica.