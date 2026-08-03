Ideas DIY: Cómo hacer un joyero elegante a partir de cajas de cerillas

El mundo está en constante transformación y, parece, que los cambios se producen cada vez más rápidos. En este marco, las personas tenemos el poder de convertir materiales u objetos en desuso en otros nuevos y con una gran carga artística o de toque personalizado.

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Las ideas DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”, son una gran inspiración para transformar ciertos materiales, que por lo general son reciclados, en objetos decorativos. Esta práctica invita a poner a prueba nuestra creatividad y alimenta nuestra imaginación.

¿Cómo hacer un joyero?

Ejemplos de ideas DIY abundan en redes sociales y es por eso que, en esta oportunidad, destacamos la que propone crear un joyero elegante a partir de cajas de cerillas. Los pasos son muy sencillos y no se requieren de conocimientos específicos para conseguirlo:

Materiales

Estructura: 6 a 9 cajas de cerillas medianas o grandes (todas del mismo tamaño).

Base y refuerzo: Cartón fino pero firme (de alguna caja de cereales o empaque).

Pegamento: Cola vinílica o silicona líquida / caliente.

Decoración exterior: Papel decorativo (de encuadernación, papel de regalo mate, papel pintado o textura de terciopelo/cuero sintético).

Tiradores: Cuentas/abalorios de madera o metal, botones dorados/plateados o minianillas.

Detalles: Pintura acrílica (negra, dorada, blanca o bronce), cinta de encaje o pasamanería.

Paso a paso

Preparar la estructura básica



Extrae los cajones (las fundas interiores) de las cajas exteriores. Agrupa y pega las fundas exteriores entre sí para formar el cuerpo del mueble. Puedes probar varias distribuciones: Clásica: 3 columnas de 2 filas (o 2 columnas de 3 filas). Torre: 4 o 5 cajas apiladas en vertical. Aplica pegamento entre los laterales y presiona bien hasta que seque.

Reforzar y forrar la estructura



Para que se vea sólido y elegante, hay que ocultar las uniones del cartón: Forro de refuerzo: Corta una tira de cartón fono del tamaño exacto que cubra la parte superior, los laterales y la base del bloque que pegaste. Pégala firmemente. Decoración exterior: Cubre todo el bloque exterior con el papel decorativo que elegiste.

De caja de cerillas a joyero

La idea DIY propuesta nos permitirá crear un alhajero de escritorio perfecto para clasificar anillos, pendientes, dijes y cadenas pequeñas. Con este nuevo objeto podremos mantener todo organizado y con un estilo único.

Embellecer los cajones

Pintar el frontal de los cajones interiores con acrílico de un color que contraste o combine con el papel exterior (por ejemplo: negro mate, verde oliva, burdeos o dorado). Para un acabado de lujo, forra el interior de los cajones con retazos de fieltro o terciopelo adhesivo. Esto protegerá las joyas de rayones y amortiguará el sonido.

Colocar los tiradores

Para abrir los cajoncitos con facilidad y sumar puntos en diseño: Marca el centro de la cara frontal de cada cajón. Abre un pequeño orificio con una lezna o alfiler grande. Introduce el alambre o hilo con la cuenta/abalorio e inmovilízalo por dentro con una gota de silicona caliente. Si usas botones con patita, puedes atravesar el cartón y asegurarlos por detrás.

Detalle final y patas (Opcional)