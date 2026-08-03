La verdadera razón por la que Jazmín fue la décima segunda eliminada de MasterChef 24/7

La cocina de MasterChef 24/7 vivó una de las noches más intensas del programa al revelarse que Jazmín sería la décima segunda eliminada del reality culinario, su adiós dejó un gran vacío en sus compañeros, principalmente entre Flor, Antrax e Ixdit, quien en su momento llegaron a conformar el querido grupo de “Las guapas del barrio”.

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Desde el inicio del programa la cocinera inició portando el Delantal Negro y durante el primer reto para poderse quitar la prenda y asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México tenía que presentar un platillo digno de salvación. Sin embargo, para lograrlo tenía que enfrentarse contra Luis, el ganador de este enfrentamiento obtenía la salvación mientras que el perdedor se presentaría al reto de eliminación.

Tras concluir su tiempo de preparación, llegaron las críticas de los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena al calificar cada uno de los platillos destacaron importantes errores por lo que al final decidieron que nadie ganaría y los dos se presentarían al reto de eliminación.

¿Cuál fue la verdadera razón por la que Jazmín salió de MasterChef 24/7?

En el reto de eliminación Jazmín, Luis, Daniela Parra, Ixdit, Carmen tuvieron que enfrentarse y para este último momento los participantes tenían que preparar un platillo que expresara amor a sus seres queridos, una vez concluido el tiempo los cocineros presentaron sus alimentos a la máxima autoridad culinaria.

Tras una serie de comentarios los Chefs destacaron con buenos comentarios la preparación de Ixdit, Luis y Carmen. Sin embargo, Daniela y Jazmín fueron las que presentaron un plato con varios errores.

En el caso de Jazmín su platillo fue mal calificado por hacer una arroz con fondo de pescado mientras que su proteína era un pollo con mole, según la crítica de los jueces esos sabores no hacen una buena combinación, además, que la soltura del mole no fue tan suelta.

Este error de hacer un platillo con diferentes sabores fue lo que le costó su participación a la creadora de contenido dentro del Mundo de MasterChef 24/7. Más tarde en el PostShow Jazmín confesó a los host digitales que al momento de elegir el fondo tomó una de pescado en lugar de pollo y se le hizo fácil hacer el arroz con ese sabor.

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¿Por qué ha causado polemica la salida de Jazmín de MasterChef 24/7?

Tras la presentación de los platillos, Daniela también fue severamente calificada por los Chefs quienes señalaron que su pasta esta mal ejecutada, había sabores que no los convencian, el emplatado etc, por lo que orillaba a la cocinera como una de las participantes en abandonar el relaity, sin embargo, a la hora de conocer a la persona salvada por el público fue nombra para quedarse uan semana más, decisión que no vieron con buenos ojos los Chesfs y se determinó que el segundo plato que fue mal calificado sería quien abandonaría la cocina más famosa de México.

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¿Donde ver GRATIS MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.